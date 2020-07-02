2 Июль 2020 2020-07-02T16:39:26+03:00

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В Нижегородской области почти на 5% выросло производство продуктов питания за январь-май 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николая Денисова.

По словам министра, за пять месяцев 2020 года увеличены объемы производства молока, сыров, сливочного масла, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, плодовоовощных консервов, яиц, майонезов. Общий объем производства в денежном выражении составил 49 миллиардов рублей.

Также в отрасли продолжают реализовываться инвестпроекты, так, в этом году из самых крупных планируется завершить строительство нового производства в АО «Маслосырзавод Починковский», на птицефабрике «Линдовское», и на шахунском предприятии «Молоко».

Напомним, ранее заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян сообщил о начале строительства в текущем году нового производства в Княгининском районе. По его словам, предприятие будет ориентировано на экспорт творога и сухой молочной сыворотки.

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ИСТОЧНИК KP.RU