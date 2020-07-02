Губернатор поручил правительству Нижегородской области подготовить предложения о реализации поправок в Основной закон страны

2 Июль 2020 2020-07-02T15:51:18+03:00

Все поступившие предложения будут обсуждаться в ближайшее время

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил правительству области и главам местного самоуправления подготовить свои предложения по реализации поправок, которые были приняты на общероссийском голосовании вчера, 1 июля.

«Поправки в Конституцию касаются всей страны, но успешность их воплощения в жизнь во многом зависит от того, что происходит на региональном и муниципальном уровнях», - отметил глава регион и подчеркнул, что все поступившие от правительства и глав МСУ предложения будут обсуждаться в ближайшее время.

Губернатор подчеркнул, что огромное значение для Нижегородской области имеют положения, касающиеся поддержки детства и материнства, доступной и качественной медицины, защиты культурного наследия, охраны окружающей среды, научно-технического развития. Также Никитин отметил необходимость создания единой системы публичной власти и сохранения инструментов прямой демократии, которые предполагают голосование жителей по важным для них вопросам.

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ИСТОЧНИК KP.RU