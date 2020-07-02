Шестой северный олененок родился в Керженском заповеднике

2 Июль 2020 2020-07-02T15:12:24+03:00

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В мае и начале июня 2020 года лесные северные олени, проживающие в вольерах керженского заповедника, порадовали и себя, и сотрудников заповедника – за этот период родилось пять оленят (две самки и три самца). Об этом сообщает пресс-служба заповедника.

А на днях появился на свет еще один олененок, самый младший.

Как сообщает пресс-служба, малыши быстро освоились в вольерах и все чаще убегают от мамаш гулять самостоятельно. Если они теряются, то дают о себе знать резкими, достаточно низкими криками, похожими на крики медвежат. Каждая самка, если близко приблизишься к ее олененку или к ней подойдет чужой олененок, выражает свое недовольство звуком, похожим на резкое хорканье или фырканье.

Наблюдать за жизнью этих красивых животных можно на сайте Керженского заповедника и на его официальных страницах в соцсетях.

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ИСТОЧНИК KP.RU