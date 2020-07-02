2020-07-02T14:27:32+03:00
Общество

Александр Прудник: «Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию»

Полученные результаты голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации были совершенно ожидаемыми
Инна БЕЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

«Нижегородская область, где практически 80% избирателей поддержали внесение изменений в Конституцию РФ, стала одной из самых успешных с точки зрения организации голосования», - заявил социолог Александр Прудник.

«Это свидетельствует об эффективной работе всех структур, которые занимаются обеспечением политического процесса в нашем регионе. Речь прежде всего о правительстве Нижегородской области и региональном отделении партии «Единая Россия», которые продемонстрировали способность решать любые задачи, связанные с организацией политических процессов. Я считаю, что «Единая Россия» показала в Нижегородской области высочайшую эффективность в проведении мобилизационных мероприятий. Поэтому следует поздравить и областные власти, и партийные структуры с успешным завершением голосования по поправкам в Конституцию», - сказал он.

«Полученные результаты голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации были совершенно ожидаемыми, их прогнозировали все аналитики. Но с точки зрения соотношения проголосовавших «за» и «против» Нижегородской области удалось достичь достойного результата», - добавил Александр Прудник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Олег Лавричев: «Выбрана та система координат, которая станет для России решающей и в идеологическом, и в социальном плане»
В Нижегородской области почти на 5% выросло производство продуктов питания
Губернатор поручил правительству Нижегородской области подготовить предложения о реализации поправок в Основной закон страны
Шестой северный олененок родился в Керженском заповеднике
Александр Прудник: «Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию»
Директор Сергачского сельхозпредприятия подозревается в невыплате зарплаты
Опубликован обновленный график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде
Артем Кавинов: «Нижегородцы продемонстрировали достойный уровень организации голосования»
Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Нижегородской области составила 73,91%
Криогенные насосы начнут производить в Нижегородской области
Дмитрий Гусев: «Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию»
Глеб Никитин пообещал «найти гадов», поджигающих ОКН в центре Нижнего Новгороде
Проспект Кораблестроителей перекроют для движения с 3 июля
Более 11,6 тысячи жителей Нижегородской области вылечились от коронавируса
Дмитрий Сватковский: «Легитимность, новаторство и безопасность - три кита, на которых строилась организация голосования в Нижегородской области»
В нижегородских больницах скончались еще семь пациентов с COVID-19
Нижегородский аэропорт возобновляет рейсы в Новосибирск
Замгубернатора Нижегородской области о коронавирусе в Дзержинске: «Надо принимать экстренные меры!»