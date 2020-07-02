Александр Прудник: «Нижегородская область успешно организовала голосование по поправкам в Конституцию»

2 Июль 2020 2020-07-02T14:27:32+03:00

Полученные результаты голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации были совершенно ожидаемыми

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«Нижегородская область, где практически 80% избирателей поддержали внесение изменений в Конституцию РФ, стала одной из самых успешных с точки зрения организации голосования», - заявил социолог Александр Прудник.

«Это свидетельствует об эффективной работе всех структур, которые занимаются обеспечением политического процесса в нашем регионе. Речь прежде всего о правительстве Нижегородской области и региональном отделении партии «Единая Россия», которые продемонстрировали способность решать любые задачи, связанные с организацией политических процессов. Я считаю, что «Единая Россия» показала в Нижегородской области высочайшую эффективность в проведении мобилизационных мероприятий. Поэтому следует поздравить и областные власти, и партийные структуры с успешным завершением голосования по поправкам в Конституцию», - сказал он.

«Полученные результаты голосования по поправкам к Конституции Российской Федерации были совершенно ожидаемыми, их прогнозировали все аналитики. Но с точки зрения соотношения проголосовавших «за» и «против» Нижегородской области удалось достичь достойного результата», - добавил Александр Прудник.

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ИСТОЧНИК KP.RU