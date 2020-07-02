2020-07-02T14:24:36+03:00
Общество

Директор Сергачского сельхозпредприятия подозревается в невыплате зарплаты

Благодаря вмешательству Следственного комитета, долг перед работниками частично погашается
Елена ЛАЗАРЕВА
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Следователь Сергачского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы. Об этом сообщает пресс-слуба ведомства.

По данным источника, поводом к следственным действиям послужила прокурорская проверка. На одной из производственных баз следователи обнаружили, что сотрудникам базы более трех месяцев не выплачивалась зарплата. Что карается ст. 145.1 УК РФ (частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, с декабря 2019 года по апрель 2020 года работникам производственной базы, расположенной в Сеченовском районе Нижегородской области, частично не выплачивалась заработная плата. К середине июня, таким образом, долг составил почти 1,2 миллиона рублей. Денежные средства, которые руководство должно было потратить на зарплату, на счетах предприятия были, но расходовались на иные цели.

В настоящее время предпринимаемыми следователями СК мерами начато погашение имеющейся задолженности перед работниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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