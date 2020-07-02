2020-07-02T12:44:39+03:00
Общество

Опубликован обновленный график отключения горячей воды в Нижнем Новгороде

АО «Теплоэнерго» сократило сроки плановых работ
Валерия ГРОМОВА
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АО «Теплоэнерго» начинает плановые профилактические работы на сетях и источниках в рамках летней кампании. В этом году их было решено перенести на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Нижнего Новгорода, компания сократила сроки и представила обновленный график, который можно посмотреть на сайте. Чтобы узнать, когда в конкретном доме будет отключена горячая вода, нужно выбрать адрес из списка.

Напомним, на сегодняшний день организация обслуживает 124 котельные и свыше 1700 км теплосетей в Нижегородском, Советском, Приокском, Сормовском, Канавинском, Московском и Ленинском районах Нижнего Новгорода.

Кроме того, в этом году сроки профилактического ремонта на теплосетях будут максимально сокращены там, где это возможно без ущерба для подготовки к зиме. Так, из 92 котельных 84 приостановят свою работу менее чем на 14 дней. 39 их них не будут функционировать десять дней, остальные – 12.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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