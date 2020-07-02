2 Июль 2020 2020-07-02T12:43:10+03:00

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Дмитрий Гусев, российский политолог и политтехнолог, руководитель консалтинговой компании, прокомментировал ход голосования по поправкам в Конституцию РФ, в том числе в Нижегородской области:

- Высокая явка на голосовании по поправкам в Конституцию была именно в тех регионах, руководство которых во время пандемии поддерживало и продолжало развивать идею, что власть, прежде всего, должна думать о людях, а уже во вторую очередь - об экономике и бизнесе. В числе таких регионов – и Нижегородская область.

То есть выбор между безопасностью населения и, к примеру, открытием торговых центров был безошибочным. А меры поддержки, адресованные конкретным категориям людей, доказали, что государство заботится о своих гражданах, - отметил Дмитрий Гусев.

- Здорово, что Нижегородская область первой из регионов включилась в эксперимент по дистанционному голосованию. Весь мир движется к цифровизации, и Россия не исключение. Тем более что мы наблюдаем определенную тенденцию в работе избиркома: уже не человек приходит к власти, а власть приходит к человеку; не гражданин является на избирательный участок, а участок становится ближе к гражданину. Голосование становится более прозрачными, когда выборы удобны и комфортны для избирателей.

Что касается нарушений в ходе голосования, их было очень мало, и они никак не повлияли на результаты благодаря большому числу наблюдателей от всех партий и оппозиционных движений, - подытожил Дмитрий Гусев.

ИСТОЧНИК KP.RU