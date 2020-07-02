Криогенные насосы начнут производить в Нижегородской области
В Нижегородской области планируют открыть несколько производств криогенных насосов, поршневых компрессорных установок и другого оборудования для нужд газовой отрасли. Перспективы сотрудничества предприятий обсудили накануне в областном правительстве.
Согласно информации, участниками проекта стали несколько крупных организаций региона. Все они будут взаимодействовать с ПАО «Газпром».
- Главная цель расширения кооперации с «Газпромом» - привлечение дополнительных заказов на нижегородские предприятия. Сегодня это особенно важно. Новые заказы от крупных компаний помогут нашим промышленникам восполнить потери, которые они понесли из-за связанных с эпидемией коронавируса ограничений, - подчеркнул первый заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин.
Кроме того, расширение кооперации с крупными госпредприятиями и заказчиками поможет региону быстрее восстановить экономику. По словам Люлина, запуск производства криогенных насосов уже включен в список ближайших планов.
- Кроме того, готовится к запуску производство поршневых компрессоров, планируются поставки систем обнаружения нештатных ситуаций нижегородской разработки. Объем этих заказов исчисляется миллиардами рублей, - добавил замгубернатора.
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ИСТОЧНИК KP.RU