Глеб Никитин пообещал «найти гадов», поджигающих ОКН в центре Нижнего Новгороде
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продолжает общаться с жителями на своей странице в «Инстаграм». Каждый день под постами чиновника нижегородцы задают массу вопросов, касающихся разных сфер жизни региона. Например, накануне речь зашла о массовых поджогах домов-объектов культурного наследия.
Одна из жительниц спросила чиновника, планирует ли власть предпринимать какие-то меры, «чтобы остановить поджоги домов-объектов культурного наследия в историческом центре».
- Будет проводиться реконструкция сгоревших домов? Или на месте исторического квартала, который мог бы стать центром притяжения для туристов и нижегородцев, появится очередной элитный новострой? – обратилась к Глебу Никитину нижегородка.
В ответ на это губернатор ответил, что ни о какой новостройке даже речи нет.
- Взял расследование на контроль. Попросил объединить эпизоды в одно производство. Усилить следствие. Надо найти гадов, - заявил Глеб Никитин.
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ИСТОЧНИК KP.RU