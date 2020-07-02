Глеб Никитин пообещал «найти гадов», поджигающих ОКН в центре Нижнего Новгороде

2 Июль 2020 2020-07-02T12:23:19+03:00

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин продолжает общаться с жителями на своей странице в «Инстаграм». Каждый день под постами чиновника нижегородцы задают массу вопросов, касающихся разных сфер жизни региона. Например, накануне речь зашла о массовых поджогах домов-объектов культурного наследия.

Одна из жительниц спросила чиновника, планирует ли власть предпринимать какие-то меры, «чтобы остановить поджоги домов-объектов культурного наследия в историческом центре».

- Будет проводиться реконструкция сгоревших домов? Или на месте исторического квартала, который мог бы стать центром притяжения для туристов и нижегородцев, появится очередной элитный новострой? – обратилась к Глебу Никитину нижегородка.

В ответ на это губернатор ответил, что ни о какой новостройке даже речи нет.

- Взял расследование на контроль. Попросил объединить эпизоды в одно производство. Усилить следствие. Надо найти гадов, - заявил Глеб Никитин.

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ИСТОЧНИК KP.RU