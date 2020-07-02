Проспект Кораблестроителей перекроют для движения с 3 июля

2 Июль 2020 2020-07-02T11:27:29+03:00

Это связано с работами на инженерных сетях

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Проспект Кораблестроителей в Сормовском районе Нижнего Новгорода будет закрыт для движения в течение трех дней. Как сообщили в пресс-службе мэрии со ссылкой на департамент транспорта, дорогу там перекроют в 22:00 3 июля.

Изменения связаны с проведением ремонтно-восстановительных работ на инженерных сетях. Из-за этого будет временно прекращено движение транспорта на участке между домами №6 и №11А.

Согласно информации, дорога откроется в 22:00 5 июля. В связи с перекрытием участка департамент транспорта администрации Нижнего Новгорода просит местных автомобилистов быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Уточняется, что за этот период автобусные маршруты А-3, А-51, А-90, Т-71 будут следовать от проспекта Кораблестроителей по улицам Стрелковой и Баренца в оба направления.

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ИСТОЧНИК KP.RU