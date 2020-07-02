2020-07-02T11:03:46+03:00
Политика

Дмитрий Сватковский: «Легитимность, новаторство и безопасность - три кита, на которых строилась организация голосования в Нижегородской области»

Депутат Государственной Думы РФ оценил ход общероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Валерия ГРОМОВА
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- Оценивая общероссийское голосование по Конституции, необходимо подчеркнуть, прежде всего, его уникальность, поскольку многое было впервые, - отметил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский.

- Впервые в России эта процедура проходила на протяжении нескольких дней. Уже прозвучали мнения, что надо внедрить эту практику на постоянной основе. Мне кажется, не надо торопиться с выводами, но проанализировать полученный опыт стоит обязательно. Уверен, вопрос будет подниматься в Госдуме, обсудим с коллегами, - говорит депутат.

- Впервые федеральное голосование проходило в онлайн-формате. И здесь особая гордость - за Нижегородскую область, которая вместе с Москвой стала первопроходцем голосования в Интернете. Видимо, такова историческая роль нижегородцев - прокладывать новые пути и открывать новые горизонты. Безусловно, это знак большого доверия со стороны федерального центра к нашему региону и лично к губернатору Глебу Никитину. На мой взгляд, это доверие удалось полностью оправдать. Легитимность и новаторство процесса, а также безопасность избирателей - три кита, на которых строилась организация голосования в Нижегородской области, - считает Дмитрий Сватковский.

- Почти 130 тысяч жителей региона приняли участие в электронном голосовании – это более 92% от подавших заявку на такую форму волеизъявления. А общее число нижегородцев, поддержавших поправки, превысило 1,5 миллиона человек. Но все же главное - не количество, а качество. За неделю голосования не зафиксировано ни одного серьезного, крупного нарушения, а на избирательных участках соблюдены необходимые требования Роспотребнадзора. Все, с кем я общался: наблюдатели, однопартийцы, избиратели - отмечают достойный уровень проведения голосования, - подчеркнул Дмитрий Сватковский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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