Замгубернатора Нижегородской области о коронавирусе в Дзержинске: «Надо принимать экстренные меры!»
30 июня 2020 года заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин обсудил с мэром Дзержинска Иваном Носковым ситуацию с распространением коронавируса на территории «города химиков». Об итогах разговора чиновник рассказал на своей странице в Инстаграм.
- К сожалению, есть рост заболеваемости – тенденция тревожная. Значит, надо принимать экстренные меры! – пишет Люлин.
Он напомнил, что Дзержинск является одним из ключевых экономических и промышленных центров, а потому нельзя допустить, чтобы деловая жизни там замедлилась из-за пандемии.
- Я поручил принять ряд дополнительных мер, чтобы сдержать распространение коронавируса. Необходимо увеличить обработку дезсредствами улиц и транспорта. Кроме того, муниципалитет проверит соблюдение требований санитарной безопасности на всех предприятиях и в торговых точках, - добавил заместитель губернатора.
В своем посте он также обратился к руководителям дзержинских предприятий и посоветовал им обращаться в региональный минпром или местную администрацию в случае возникновения трудностей с покупкой медицинских масок.
Люлин также подчеркнул, что решения о закрытии Дзержинска на карантин пока нет. Он попросил жителей соблюдать меры безопасности.
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ИСТОЧНИК KP.RU