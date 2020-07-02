Замгубернатора Нижегородской области о коронавирусе в Дзержинске: «Надо принимать экстренные меры!»

2 Июль 2020 2020-07-02T09:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

30 июня 2020 года заместитель губернатора Нижегородской области Евгений Люлин обсудил с мэром Дзержинска Иваном Носковым ситуацию с распространением коронавируса на территории «города химиков». Об итогах разговора чиновник рассказал на своей странице в Инстаграм.

- К сожалению, есть рост заболеваемости – тенденция тревожная. Значит, надо принимать экстренные меры! – пишет Люлин.

Он напомнил, что Дзержинск является одним из ключевых экономических и промышленных центров, а потому нельзя допустить, чтобы деловая жизни там замедлилась из-за пандемии.

- Я поручил принять ряд дополнительных мер, чтобы сдержать распространение коронавируса. Необходимо увеличить обработку дезсредствами улиц и транспорта. Кроме того, муниципалитет проверит соблюдение требований санитарной безопасности на всех предприятиях и в торговых точках, - добавил заместитель губернатора.

В своем посте он также обратился к руководителям дзержинских предприятий и посоветовал им обращаться в региональный минпром или местную администрацию в случае возникновения трудностей с покупкой медицинских масок.

Люлин также подчеркнул, что решения о закрытии Дзержинска на карантин пока нет. Он попросил жителей соблюдать меры безопасности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU