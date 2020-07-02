Свыше 12,5 тысячи нижегородских семей получили выплаты на детей от 3 до 7 лет

2 Июль 2020 2020-07-02T09:18:17+03:00

На эти цели было выделено более 429 миллионов рублей

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По данным на 30 июня 2020 года, 12 676 нижегородских детей получили более 429 миллионов рублей в качестве пособия. Министерство соцполитики региона приняло порядка 38,8 тысячи заявлений на рассмотрение от родителей, которые воспитывают детей в возрасте от 3 до 7 лет.

На выплаты было выделено 318,03 миллиона рублей из федерального бюджета и 111,72 миллиона рублей – из областного.

По словам исполняющего обязанности министра соцполитики Нижегородской облатсти Александра Бовина, по плану, пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет получат порядка 30 тысяч семей.

Объем финансирования на 2020 год на обеспечение данной выплаты с учетом оплаты услуг по доставке превышает 1, 69 миллиарда рублей, из них более 456 миллионов рублей - из областного бюджета.

Кроме того, в июне 2020 года были внесены изменения в Федеральный закон о пособиях гражданам, имеющим детей. Они касаются неработающих граждан с первым ребенком в возрасте до полутора лет – выплата для них увеличена до 6 752 рублей. В Нижегородской области эти средства получили уже порядка 4 тысяч семей.

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ИСТОЧНИК KP.RU