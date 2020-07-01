Явка избирателей на Общероссийском голосовании в Нижегородской области составила 67,17% на 15:00
Явка участников голосования в Нижегородской области по данным на 15:00 1 июля 2020 года составила 67,17%, или более 1,7 миллиона избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Новых жалоб и письменных обращений в избирательную комиссию Нижегородской области не поступало. На избирательных участках работают наблюдатели, волонтеры и представители СМИ. Маломобильным гражданам и людям с особенностями здоровья по зрению и слуху оказывается вся необходимая помощь. Также принимаются все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности участников голосования.
Напомним, что избирательные участки 1 июля 2020 года будут открыты до 20:00. Для того, чтобы проголосовать, избирателю нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ.
ИСТОЧНИК KP.RU