Явка избирателей на Общероссийском голосовании в Нижегородской области составила 67,17% на 15:00

1 Июль 2020 2020-07-01T19:04:44+03:00

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Явка участников голосования в Нижегородской области по данным на 15:00 1 июля 2020 года составила 67,17%, или более 1,7 миллиона избирателей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новых жалоб и письменных обращений в избирательную комиссию Нижегородской области не поступало. На избирательных участках работают наблюдатели, волонтеры и представители СМИ. Маломобильным гражданам и людям с особенностями здоровья по зрению и слуху оказывается вся необходимая помощь. Также принимаются все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности участников голосования.

Напомним, что избирательные участки 1 июля 2020 года будут открыты до 20:00. Для того, чтобы проголосовать, избирателю нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ или заменяющий его документ.

ИСТОЧНИК KP.RU