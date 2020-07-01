2020-07-01T17:16:48+03:00
Общество

По случаю голосования на нижегородской телебашне включат праздничную подсветку

Также иллюминация будет включена на телебашнях Сарова и Арзамаса
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Нижегородская телебашня по случаю дня голосования по поправкам в Конституцию окрасится триколором. Праздничная иллюминация включится на башне с 21:30 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Также с 21:00 1 июля включится праздничная подсветка на телебашнях в Сарове и Арзамасе, - говорится в сообщении. – Высотные доминанты в этих городах будут подсвечены белым цветом.

Напомним, сегодня в Нижегородской области, как и в других регионах России, проходит голосование по поправкам в Конституцию России. По данным на 12:00, явка избирателей в Нижегородской области составила 1 507 605 человек.

К слову, праздничная подсветка на нижегородской телебашне включается регулярно в честь памятных дат. Новая архитектурно-художественная подсветка был смонтирована на телебашне еще в 2018 году. С тех пор ее включают в честь главных праздничных дат – по случаю Дня Победы, в День России и другие праздничные дни.

ИСТОЧНИК KP.RU

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