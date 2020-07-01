Явка избирателей в Нижегородской области на 10:00 составила 61,03% от общего числа голосующих

1 Июль 2020 2020-07-01T13:52:49+03:00

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1 июля 2020 года в Российской Федерации проходит Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. По данным избирательной комиссии Нижегородской области на 10:00 явка избирателей в Нижегородской области составила 1 441 317 человек, или 61,03% от общего числа голосующих по спискам голосования.

По словам председателя регионального избиркома Маргариты Красилевской, жалоб и письменных обращений на проведение всероссийского голосования в Нижегородской области не поступало.

Областная избирательная комиссия напоминает, что граждане, не имеющие возможности прийти на избирательные участки, могут проголосовать на дому. Для этого необходимо обратиться по телефону в участковую избирательную комиссию либо передать просьбу через родственников или волонтеров. Это возможно сделать до 17:00 1 июля 2020 года.

Напомним, 1 июля 2020 года избирательные участки будут открыты до 20:00 по московскому времени.

Для того, чтобы принять участие в голосовании, избирателю необходимо иметь при себе паспорт гражданина Российской Федерации или заменяющий его документ.

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ИСТОЧНИК KP.RU