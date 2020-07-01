Сергей Дмитриев: «Как работник вуза хочу особо отметить поправки о государственной поддержке науки»

1 Июль 2020 2020-07-01T13:38:19+03:00

Все санитарно-эпидемиологические меры на участке соблюдены, говорит ректор НГТУ

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Ректор НГТУ имени Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ.

«Сегодня свой выбор я сделал на избирательном участке в родной школе, где учился с 1 по 10 класс. Голосую здесь всю жизнь, это уже традиция, история. Все санитарно-эпидемиологические меры на участке соблюдены. Разделен поток голосующих, есть дезинфицирующие средства, маски.

Как представитель вуза хотел бы особо отметить поправки в Конституцию, связанные с государственной поддержкой науки, образования, здравоохранения. Также важны поправки, направленные на социальную защиту населения и государственную безопасность Российской Федерации», - отметил Сергей Дмитриев.

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ИСТОЧНИК KP.RU