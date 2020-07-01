1 Июль 2020 2020-07-01T13:06:37+03:00

Общероссийское голосование вступает в финальную стадию, 1 июля – его основной и последний день

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Полпред Президента России Игорь Комаров проголосовал в Нижнем Новгороде, на избирательном участке №2551, который расположен в здании Нижегородского государственного педагогического университета имени Козьмы Минина. Для выражения своей гражданской позиции Игорь Комаров воспользовался механизмом «Мобильный избиратель». Он позволяет подать заявление о голосовании в ТИК по месту нахождения.

Игорь Комаров уверен, что изменения и дополнения в Конституцию РФ будут способствовать укреплению государства и института власти, сохранению независимости и целостности России. Основная часть поправок касается обеспечения соцгарантий, поддержки материнства и детства, сбережения здоровья людей, защиты прав человека и его труда, исторического просвещения нации.

Как отмечает пресс-служба полпредства, в регионах Приволжского федерального округа была проведена большая подготовительная работа, были созданы все условия для безопасного и комфортного голосования

Напомним, сегодня Общероссийское голосование вступает в финальную стадию. Сегодня по вопросу внесения поправок в Конституцию можно проголосовать очно на избирательных участках. Подсчет голосов начнется после 20.00 по местному времени 1 июля. Две региона – Москва и Нижегородская область – впервые в истории могли выбрать электронную дистанционную форму волеизъявления.

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ИСТОЧНИК KP.RU