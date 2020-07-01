Павел Пашинин: «Главный смысл всенародного голосования – узнать мнение каждого»

1 Июль 2020 2020-07-01T11:50:58+03:00

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Депутат городской Думы города Нижнего Новгорода Павел Пашинин прокомментировал поправки в Конституцию Российской Федерации.

«Поправки в Конституцию уже одобрены рабочими группами, и теперь очень важно, чтобы каждый житель принял участие в голосовании и выразил свое мнение. В этом и заключается главный смысл всенародного голосования», - сказал Павел Пашинин.

«Что касается меня лично, то я уже проголосовал на своем избирательном участке и еще проверил несколько участков, на которых будут голосовать жители моего округа. Должен отметить, что сам процесс голосования организован прекрасно. Уже на входе в здание людей обеспечивают средствами защиты: выдают маску, перчатки, ручку и измеряют температуру. Строго соблюдается дистанция, помещение постоянно обрабатывается антисептиком», - подчеркнул депутат.

«Хочу особо отметить, что предлагаемые нововведения имеют большое социальное значение. Именно благополучие граждан, а также способность органов власти своевременно реагировать на запросы людей являются основными маркерами результативности государственной политики в целом. Показателем необходимости этой поправки стала пандемия. Коронавирус вызвал волну последствий в мировой экономике, и Россия тоже понесла определенные потери. В этой ситуации люди почувствовали свою незащищенность и уязвимость. Социальные гарантии теперь предлагается закрепить в главном законе страны, что будет гарантировать неукоснительное исполнение всех социальных обязательств. В первую очередь, люди поддерживают укрепление позиций страны как социального государства. Все понимают, насколько закрепление уровня оплаты труда и социальных гарантий актуально в современных условиях. Эта необходимо и должно быть под защитой Конституции», - отметил Павел Пашинин.

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ИСТОЧНИК KP.RU