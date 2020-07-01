В Нижегородской области подведены итоги электронного голосования по поправкам в Конституцию РФ

1 Июль 2020 2020-07-01T09:31:44+03:00

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Губернатор Глеб Никитин подвел итоги дистанционного электронного голосования по поправкам в Конституцию в ходе прямого эфира с председателем ЦИК РФ Эллой Памфиловой и мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Глава региона поблагодарил ЦИК за оказанное доверие, и подчеркнул, что в регионе дистанционное элетронное голосование проходило в штатном режиме, без замечаний. «Около 140 тысяч человек зарегистрировались для участия. Явка составила почти 93% - это очень высокий показатель, который свидетельствует о том, что нижегородцы оценили удобство и доступность такого формата голосования», - уверен Глеб Никитин.

Он также напомнил тем нижегородцам, которые зарегистрировались для участия в электронном голосовании, но не смогли отдать свой голос по тем или иным причинам, что они могут прийти на избирательный участок сегодня в течение дня. «1 июля – основной день голосования», - отметил Глеб Никитин.

По словам губернатора, Нижегородская область готова поделится своим опытом с другими регионами, если возникнет такая необходимость. «Уверен, что за этой формой голосования будущее. Мы уже активно используем такие инструменты для выбора приоритетных объектов благоустройства или направлений распределения бюджетных средств. Голосование позволяет более ответственно подойти к реализации проектов», - добавил губернатор Нижегородской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU