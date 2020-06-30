Почти 123 тысячи нижегородцев приняли участие в дистанционном электронном голосовании по поправкам в Конституцию

30 Июнь 2020 2020-06-30T10:18:16+03:00

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По данным на 20:00 29 июня 2020 года, число проголосовавших по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ в Нижегородской области достигло 1 283 461 человека. Более 122,8 тысячи из них сделали свой выбор с помощью дистанционного электронного голосования, сообщает областная избирательная комиссия.

Напомним, в Нижегородской области действуют 2 169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На каждом из них организована работа в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Всем избирателям измеряют температуру, помещения обеспечены антисептическими средствами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Кроме того, всем голосующим выдают одноразовые маски, перчатки и ручки.

КОНКРЕТНО

На территории Нижегородской области предусмотрено несколько форм проведения голосования.

До дня голосования:

- электронное дистанционное голосование,

- вне помещения для голосования на придомовых территориях,

- вне помещения на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,

- в помещении для голосования,

- вне помещения для голосования (на дому),

- на участках на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

В день голосования:

- в помещении для голосования,

- вне помещения для голосования (на дому),

- по месту нахождения («Мобильный избиратель»),

- по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также для лиц, работающих вахтовым методом).

ИСТОЧНИК KP.RU