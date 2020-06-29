2020-06-29T20:47:01+03:00
Общество

Александр Орлов: «Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны»

Инна БЕЛОВА
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Исполнительный директор ассоциации «Совет муниципальных образований Нижегородской области», член Общественной палаты Нижегородской области Александр Орлов прокомментировал важность участия в голосовании по поправкам в Конституцию:

- Самое важное в предложенных поправках в Конституцию – их социальная направленность: вопросы пенсионного обеспечения, здравоохранения и охраны детства.

Несмотря на то, что сам я ещё не успел проголосовать, обязательно это сделаю в ближайшее время. Считаю, что голосование сейчас, несмотря на коронавирус, не опасно. Ответственные за этот процесс люди сделали всё, чтобы на избирательных участках обеспечить абсолютную безопасность для нижегородцев. И сам я отдам свой голос тоже именно на участке.

Голосование за поправки в Конституцию крайне важно, потому что в этот момент закладывается будущее для наших детей. Все нововведения направлены на то, чтобы повысить качество жизни и стабильность. Принять участие в голосовании – гражданский долг каждого жителя страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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