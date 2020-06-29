Глеб Никитин прокомментировал дистанционное обучение в школах с 1 сентября
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал информацию о продолжении дистанционного обучения в школах с 1 сентября. Вопросы такого рода задавали ему нижегородцы в комментариях под его постом в социально сети Инстаграм.
По словам губернатора, новый учебный год планируется начать в привычном режиме. Кроме того, министр образования региона Сергей Злобин сообщил, что существуют определенные требования Роспотребнадзора по организации образования. И эти требования должны быть выполнены.
Также нижегородцев взволновала информация о внедрении модели цифровой образовательной среды. Напомним, недавно было опубликовано постановление, согласно которому Нижегородская область входит в список субъектов, где будет проводиться эксперимент по внедрению такой модели.
«Целевая модель цифровой образовательной среды — это не дистанционное образование», - заверил глава региона. Под цифровой образовательной средой подразумевается дополнительное оснащение школ компьютерами, презентационным оборудованием и т. д.
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ИСТОЧНИК KP.RU