2020-06-29T20:38:08+03:00
Общество

Глеб Никитин прокомментировал дистанционное обучение в школах с 1 сентября

Также губернатор пояснил, что такое цифровая образовательная среда
Елена ЛАЗАРЕВА
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал информацию о продолжении дистанционного обучения в школах с 1 сентября. Вопросы такого рода задавали ему нижегородцы в комментариях под его постом в социально сети Инстаграм.

По словам губернатора, новый учебный год планируется начать в привычном режиме. Кроме того, министр образования региона Сергей Злобин сообщил, что существуют определенные требования Роспотребнадзора по организации образования. И эти требования должны быть выполнены.

Также нижегородцев взволновала информация о внедрении модели цифровой образовательной среды. Напомним, недавно было опубликовано постановление, согласно которому Нижегородская область входит в список субъектов, где будет проводиться эксперимент по внедрению такой модели.

«Целевая модель цифровой образовательной среды — это не дистанционное образование», - заверил глава региона. Под цифровой образовательной средой подразумевается дополнительное оснащение школ компьютерами, презентационным оборудованием и т. д.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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