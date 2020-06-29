2020-06-29T20:24:27+03:00
Общество

Нижегородские архитекторы представили эскиз нового торгового павильона на Ярмарке

Площадь нового павильона – более 2,5 тыс. кв. м
Елена ЛАЗАРЕВА
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Площадь нового выставочного павильона - более 2,5 тысяч кв. м. Фото предоставлено пресс-службой губернатора и областного правительстваПлощадь нового выставочного павильона - более 2,5 тысяч кв. м. Фото предоставлено пресс-службой губернатора и областного правительства
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Министр культуры Нижегородской области Олег Беркович провел онлайн-презентацию проекта развития территории Нижегородской ярмарки. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«Нижегородская ярмарка должна стать одной из главных событийных площадок Поволжья и в перспективе – крупнейшим оператором по проведению массовых мероприятий всероссийского и международного масштаба. У этого места огромный потенциал», - считает министр.

По словам Олега Берковича, в Нижнем Новгороде созданы все условия для этого – удобная логистика, развитая индустрия гостеприимства. «Расширение выставочно-конгрессной деятельности и развитие инфраструктуры Нижегородской ярмарки, безусловно, вызовет большой интерес у федеральных партнеров и привлечет инвестиции в регион», – подчеркнул Олег Беркович.

Площадь нового выставочного павильона - более 2,5 тыс. кв. м. Ранее на заседании Архитектурного совета при департаменте градостроительной деятельности был одобрен эскиз выставочного павильона, представленный бюро Станислава Горшунова «ГОРА». Он был отобран из заявок двенадцати нижегородских компаний. Павильон одноэтажный, предполагается выполнить его в едином архитектурном ансамбле с уже существующим павильоном №1. По словам Станислава Горшунова, в перспективе возможно организовать транзитную пешеходную зону – выход напрямую с территории Нижегородской ярмарки на Стрелку через тоннель под улицей Керченской.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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