Галина Клочкова: «Участие в жизни страны – это показатель внутренней состоятельности»

29 Июнь 2020 2020-06-29T18:19:43+03:00

Те, кому не все равно, за что голосовать, уже ознакомились с текстом поправок и понимают, какой именно выбор им предстоит сделать

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«Выразить свое мнение по поправкам в Конституцию должен каждый, кто считает себя гражданином России. Ведь участие в жизни страны - это показатель внутренней состоятельности человека», - считает депутат Законодательного собрания Нижегородской области, директор частного общеобразовательного учреждения «Школа им. М.В. Ломоносова» Галина Клочкова.

«Нижегородцам повезло, поскольку впервые они могут проголосовать дистанционно, и этим правом надо, конечно, воспользоваться. Что касается тех, кто, по традиции, придет на участки, среди них будут как те, кто привык просто ставить «галочку» там, где нужно, так и те, кто делает сознательный выбор.

В случае с голосованием по изменению Конституции избиратель имеет на выбор несколько вариантов, чтобы выразить свое мнение: проголосовать на участке, на придомовой территории или дистанционно. Знаю, что пока еще есть немало неопределившихся, которые почему-то не хотят выразить свою позицию. Думаю, что благодаря целой неделе, которая выделена на голосование, у них есть время, чтобы все-таки определиться и высказаться «за» или «против» предложенных поправок.

Надеюсь, что те, кому не все равно, за что голосовать, уже ознакомились с текстом поправок и понимают, какой именно выбор им предстоит сделать.

Когда мы обсуждаем проблемы государственного устройства, мы зачастую склонны обвинять каких-то чиновников, отдельных персонажей, но на самом деле сегодня речь идет о сменяемости элит, о стабильности политических процессов. В этом каждому необходимо разобраться. Особенно это касается молодого поколения, которому нужно относиться к голосованию не как к экзамену по обществознанию, а как к реальным жизненным потребностям гражданина», - говорит Галина Клочкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU