2020-06-29T17:21:01+03:00
Общество

Андрей Вовк: «Голосование по поправкам в Конституцию останется в истории»

Нижегородская область, как и в 90-е годы, показывает себя как регион реформ
Инна БЕЛОВА
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«Нижегородская область вновь зарекомендовала себя как регион реформ», - отметил политический обозреватель, автор телеграм-канала «Вовк» Андрей Вовк, комментируя стартовавшее с 25 июня Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию:

- То, что голосование по поправкам в Конституцию РФ было решено проводить в течение недели, абсолютно правильно. Во-первых, сейчас лето, люди постоянно выезжают на дачи. Во-вторых, не закончилась пандемия, и под нее нужно подстраиваться: если бы голосование проходило в один день, то скопление большого числа людей могло бы вызвать в отдельных местах вспышки заболеваемости.

Что касается наличия различных способов для волеизъявления, то отметить стоит, в первую очередь, электронное дистанционное голосование. Цифровизация охватила уже многие сферы нашей жизни, рано или поздно она должна была дойти и до избирательной системы. В этом смысле здорово, что Нижегородская область, как и в 90-е годы, показывает себя как регион реформ. Именно у нас, наряду с Москвой, проводится дистанционное голосование, и 140 тысяч человек, которые зарегистрировались для участия в нем, это очень много – целый город!

Думаю, что и само голосование по поправкам в Конституцию РФ, и дистанционное голосование в Нижегородской области навсегда останутся в политической истории России. В учебниках наши внуки через 50 лет будут читать, что в 2020 году были приняты важные изменения в Основной закон страны, и Нижегородская область первой наряду со столицей провела дистанционное голосование. Это, определенно, вызывает гордость за наш регион, - говорит Андрей Вовк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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