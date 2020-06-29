Нижегородская волейбольная команда «Спарта» выступит в Суперлиге

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:13:08+03:00

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На заседании Всероссийской Федерации волейбола было принято решение включить женскую волейбольную команду «Спарта» в число участников Чемпионата России среди команд Суперлиги. Это стало возможным после снятия с турнира команды «Сахалин» (Южно-Сахалинск). Спартанки в досрочно завершившемся сезоне 2019/20 заняли третье место в Высшей лиги «А», а так как первая и вторая команды (ВК «Липецк» и ВК «Тулица») уже были приглашены в Суперлигу, нижегородские волейболистки следующими по спортивному принципу претендовали на повышение в классе.

Повышение открывает перед нижегородским волейболом новые возможности, и безусловно порадует болелещиков. В Нижний Новгород приедут такие гранды отечественного волейбола, как «Уралочка» (Екатеринбург), «Динамо» (Москва), «Динамо-Казань» и многие другие. Кроме того, обязательным условием участия «Спарты» станет создание молодежной команды, которая полностью будет состоять из местных девушек и примет участие в Молодежной Лиге.

Всего в Суперлиге в сезоне 2020/21 сыграют 14 команд. Нижегородский регион впервые будет представлен женским коллективом в сильнейшей волейбольной лиге страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU