Строительство очистных сооружений завершилось в Городецком районе

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:37:40+03:00

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В селе Смольки Городецкого района завершено строительство очистных сооружений. В данный момент специалисты приступили к пусконаладочным работам системе очистки сточных вод. Строительство проводилось в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

«Это первый объект, который мы сдаем в этом году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги», - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. И добавил, что уже в июле планируется запустить еще четыре, а до конца года общее количество сданных объектов должно достигнуть 15. «По информации министерства ЖКХ, подрядчики соблюдают сроки, и все очистные сооружения должны быть введены в эксплуатацию вовремя», - отметил глава региона.

Очистные сооружения в Смольках будут обслуживать около тысячи человек. Мощность составит 100 кубических метров в сутки. Стоимость работ составила 18,9 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU