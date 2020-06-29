Более миллиона нижегородцев приняли участие в голосовании по поправкам в Конституцию РФ

29 Июнь 2020 2020-06-29T15:22:34+03:00

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По информации Избирательной комиссии Нижегородской области, по состоянию на 20.00 часов 28 июня 2020 года в Нижегородской области общее число проголосовавших на Общероссийском голосовании по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации составило 1 016 690 человек, в том числе с помощью дистанционного электронного голосования свою позицию выразили 107 680 человек.

Напомним, в Нижегородской области работают 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков. На них созданы все условия для строгого соблюдения требований Роспотребнадзора. Каждому входящему на избирательный участок бесконтактно измеряют температуру тела. Участки обеспечены антисептическими средствами, дезинфицирующими ковриками, разметками социального дистанцирования. Каждому избирателю выдаются одноразовые маски, перчатки и ручки.

Напомним, на территории Нижегородской области предусмотрено несколько форм проведения голосования.

До дня голосования:

- электронное дистанционное голосование,

- голосование вне помещения для голосования на придомовых территориях,

- голосование вне помещения на территориях, транспортное сообщение с которыми затруднено,

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование на участках для голосования, образуемых на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании.

В день голосования:

- голосование в помещении для голосования,

- голосование вне помещения для голосования (на дому),

- голосование по месту нахождения («Мобильный избиратель»),

- голосование по месту пребывания (для лиц, находящихся в больницах, СИЗО, для военнослужащих, находящихся вне расположения военной части, а также для работающих вахтовым методом).

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ИСТОЧНИК KP.RU