Роман Танчук: «Дистанционное голосование — показатель высочайшего доверия к региону»

29 Июнь 2020 2020-06-29T13:58:16+03:00

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Для жителей Нижегородской области главное преимущество участия в голосовании по Конституции в том, что каждый может выбрать для себя наиболее удобный формат. В этом уверен доцент кафедры информационных технологий и инструментальных методов в экономике ННГУ им. Н.И. Лобачевского, член Регионального политического совета НРО партии «Единая Россия» Роман Танчук.

- У нижегородцев, наряду с москвичами, есть явное преимущество — возможность выбрать, в каком формате участвовать в голосовании, исходя из соображений безопасности для своего здоровья. Те, кто не хочет рисковать из-за угрозы коронавируса, уже воспользовались электронным вариантом. Участвовать в онлайн голосовании очень просто. В бюллетене тоже две графы - «за» и «против». Возможность для фальсификации просто отпадает, поэтому системе дистанционного голосования, безусловно, можно доверять.

По словам Романа Танчука, для него «маркером» готовности Нижегородской области к голосованию по поправкам в Конституцию стало то, что наш регион стал одним из двух субъектов федерации, которому разрешили провести его в онлайн-формате. Так что дистанционное голосование — это еще и показатель высочайшего уровня доверия федерального центра региону.

- Хотя, на мой взгляд, голосование на избирательном участке также безопасно. Тем более, если человек бережет свое здоровье и уважает других людей, то он сам воспользуется всеми средствами индивидуальной защиты, постарается соблюдать дистанцию. Тогда никаких проблем и рисков не будет, - полагает Роман Танчук. - У меня нет никаких сомнений, что очные выборы тоже пройдут честно и прозрачно. На избирательном участке или дома, в случае приезда членов избиркома, бумажный бюллетень опускают в опечатанную урну. Кроме того, на голосовании будут присутствовать общественные наблюдатели, с том числе иностранные, а также представители парламентских партий.

ИСТОЧНИК KP.RU