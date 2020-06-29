2020-06-29T12:38:18+03:00
Общество

Александр Цапин: «Голосуем всей семьей, каждый – в удобном для него формате»

Зампредседателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства считает, что дистанционное голосование – важнейший опыт для региона
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Заместитель председателя Общественной палаты Нижегородской области по вопросам регионального законодательства Александр Цапин считает, что голосование в условиях угрозы коронавируса – важнейший опыт для всех россиян.

- Мы многому научились за время жизни в условиях пандемии и самоизоляции. Показательно, что голосование по поправкам в Конституцию не отменили, а дополнили безопасными и эффективными форматами.

Например, тем, кто самоизолировался на даче или в деревне, находится далеко от дома, можно зарегистрироваться по месту нахождения и там проголосовать. Этой возможностью воспользуюсь и я тоже. Мои сыновья подали заявки на участие в электронном голосовании. В нашей семье проголосует каждый, но в формате, удобном конкретно для него.

Для Нижегородской области как субъекта федерации важно в числе первых опробовать перспективное для развития избирательной системы дистанционное голосование. Думаю, что в ближайшее время к нашему опыту обратятся и все другие регионы.

Ну и, насколько мне известно, принимаются все необходимые меры защиты здоровья людей на избирательных участках. Речь не только об обязательном использовании средств индивидуальной защиты, но и о безопасном посещении участков. Потоки избирателей разделены: входят люди через главный вход, выходят – через запасной. Все продумано до мелочей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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