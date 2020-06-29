27-летняя нижегородка до смерти избила подругу за воровство

29 Июнь 2020 2020-06-29T11:54:00+03:00

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27-летняя жительница Нижнего Новгорода подозревается в избиении знакомой до смерти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Трагедия произошла вечером 22 июня 2020 года в лесополосе Малиновой гряды в Приокском районе. Две женщины отдыхали на склоне, и в какой-то момент одна из них обнаружила, что у нее из кошелька пропали 10 тысяч рублей. Она заподозрила в краже свою 40-летнюю знакомую и, жестоко избив ее, обнаружила в ее одежде свои деньги. Затем она скрылась с места происшествия. Потерпевшая же от полученных травм скончалась спустя некоторое время. Ее тело было обнаружено лишь 25 июня.

Подозреваемая задержана, в содеянном она призналась. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Стоит отметить, что женщина состоит на учете у психиатра и уже дважды вступала в конфликт с законом. Кстати, в последний раз она так же причинила смерть женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU