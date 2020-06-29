Нижегородская областная фармация снабдила избирательные участки средствами индивидуальной защиты

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:37:22+03:00

На голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности

Изменить размер текста: A A

Нижегородская областная фармация взяла на себя вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты всех участников процесса голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит в стране с 25 июня по 1 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято по итогам совещания под председательством замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева 3 июня 2020 года.

Согласно информации, ГП НО «НОФ» осуществило поставку медицинских масок, перчаток, защитных экранов и халатов для членов избирательных комиссий и избирателей, а также обеспечило каждый участок для голосования антисептиками, антисептическими салфетками, инфракрасными термометрами и антибактериальными ковриками.

На голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности для всех участников избирательного процесса. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ, каждый гражданин, который пришел на участок для голосования, в обязательном порядке проходит термометрию и получает санитарный набор, в который входят, в том числе, защитная маска и одноразовые перчатки.

Объем необходимых для безопасного проведения голосования средств индивидуальной защиты очень велик. Только масок для всех участников процесса в Нижегородской области нужно более двух миллионов штук, и столько же пар перчаток. Кроме того, все участки для голосования обеспечены антисептиками и тепломерами (по данным избирательной комиссии Нижегородской области, на территории региона подготовлены 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков).

По словам генерального директора ГП НО «НОФ» Павла Ястребова, в целях обеспечения наличия средств индивидуальной защиты в достаточном количестве Нижегородская областная фармация дополнительно заключила контракты с 15 поставщиками.

- Чтобы осуществить закупки в максимально сжатые сроки, понадобилась мобилизация всех внутренних ресурсов госпредприятия, - рассказал Павел Ястребов. - Важную роль сыграли также давние партнерские отношения с контрагентами и безупречная репутация ГП НО «НОФ» на фармацевтическом рынке.

Отгрузка средств индивидуальной защиты проходила в несколько этапов. Первая партия поступила на склад ГП НО «НОФ» 4 июня, последняя поставка прошла 23 июня. После поступления на склад продукция оперативно проходила сортировку и направлялась на избирательные участки Нижегородской области.