2020-06-29T10:37:22+03:00
Общество

Нижегородская областная фармация снабдила избирательные участки средствами индивидуальной защиты

На голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородская областная фармация взяла на себя вопрос обеспечения средствами индивидуальной защиты всех участников процесса голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое проходит в стране с 25 июня по 1 июля 2020 года. Соответствующее решение было принято по итогам совещания под председательством замгубернатора Нижегородской области Андрея Гнеушева 3 июня 2020 года.

Согласно информации, ГП НО «НОФ» осуществило поставку медицинских масок, перчаток, защитных экранов и халатов для членов избирательных комиссий и избирателей, а также обеспечило каждый участок для голосования антисептиками, антисептическими салфетками, инфракрасными термометрами и антибактериальными ковриками.

На голосовании по поправкам в Конституцию Российской Федерации в условиях пандемии коронавирусной инфекции приняты беспрецедентные меры санитарной безопасности для всех участников избирательного процесса. Как сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ, каждый гражданин, который пришел на участок для голосования, в обязательном порядке проходит термометрию и получает санитарный набор, в который входят, в том числе, защитная маска и одноразовые перчатки.

Объем необходимых для безопасного проведения голосования средств индивидуальной защиты очень велик. Только масок для всех участников процесса в Нижегородской области нужно более двух миллионов штук, и столько же пар перчаток. Кроме того, все участки для голосования обеспечены антисептиками и тепломерами (по данным избирательной комиссии Нижегородской области, на территории региона подготовлены 2169 постоянных и 11 временных избирательных участков).

По словам генерального директора ГП НО «НОФ» Павла Ястребова, в целях обеспечения наличия средств индивидуальной защиты в достаточном количестве Нижегородская областная фармация дополнительно заключила контракты с 15 поставщиками.

- Чтобы осуществить закупки в максимально сжатые сроки, понадобилась мобилизация всех внутренних ресурсов госпредприятия, - рассказал Павел Ястребов. - Важную роль сыграли также давние партнерские отношения с контрагентами и безупречная репутация ГП НО «НОФ» на фармацевтическом рынке.

Отгрузка средств индивидуальной защиты проходила в несколько этапов. Первая партия поступила на склад ГП НО «НОФ» 4 июня, последняя поставка прошла 23 июня. После поступления на склад продукция оперативно проходила сортировку и направлялась на избирательные участки Нижегородской области.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Нижегородских бабушек и дедушек приглашают на кастинг телеведущих
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 29 июня 2020 года: В Сормове количество заболевших приближается к тысяче
Александр Цапин: «Голосуем всей семьей, каждый – в удобном для него формате»
Из-за коронавируса в Нижегородской области умерли 229 человек
27-летняя нижегородка до смерти избила подругу за воровство
Более 385 тысяч нижегородцев уже прошли тестирование на коронавирус
Александр Силеенков: «Я уверен, что мои ровесники – граждане «серебряного возраста» - примут самое активное участие в голосовании по Конституции»
Нижегородская областная фармация снабдила избирательные участки средствами индивидуальной защиты
Глеб Никитин заявил о скором открытии бассейнов для спортсменов
Фейк о голосовании в Дзержинске обнаружен в соцсетях
«Валдай 45Р» открыл навигацию в 2020 году
Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 июня 2020 года: в Автозаводском районе количество заболевших приближается к отметке в 2000 человек
Более 380 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
Андрей Буланов: «Для людей с инвалидностью созданы все условия для участия в голосовании по Конституции»
Губернатор Нижегородской области опубликовал свои фотографии в молодости
Здание Нижегородского Дома бракосочетания будет отреставрировано в этом году
Около 1,7 млн рублей получила детская музыкальная школа в Уренском районе