Фейк о голосовании в Дзержинске обнаружен в соцсетях

29 Июнь 2020 2020-06-29T08:46:52+03:00

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Фейковое видео о нарушениях в голосовании обнаружено в Дзержинске. Об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» сообщили в Общественной палате Нижегородской области.

Ролик был опубликован в сообществе «Подслушано Дзержинск». На видео пришедший на участок избиратель сталкивается с тем, что напротив его фамилии оказывается подпись другого голосующего. Ролик посмотрели более 12 тысяч человек, он вызвал бурную реакцию у жителей Дзержинска. Однако, как выяснилось в ходе проверки, проведенной ситуационным центром, к городу химиков оно не имеет никакого отношения.

- Изначально видео было размещено в 17:38 27 июня 2020 года в Telegram-канале «Юг. МБХ медиа». По сообщению канала, оно было снято в Северной Осетии, - пояснили в Общественной палате, добавив, что по поводу каждого обращения проводится проверка или на участок отправляется мобильная группа наблюдателей.

ИСТОЧНИК KP.RU