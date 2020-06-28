Коронавирус в Нижнем Новгороде по районам, последние новости на 28 июня 2020 года: в Автозаводском районе количество заболевших приближается к отметке в 2000 человек

28 Июнь 2020 2020-06-28T17:15:40+03:00

Сообщаем последние новости о количестве заболевших в Нижнем Новгороде по районам

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По данным на 28 июня, общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 17 060 человек.

Наибольшее количество зараженных по-прежнему в областном центре – вирус верифицирован у 8124 человек, проживающих в Нижнем Новгороде. Среди районов областного центра лидирует Автозаводский. Здесь количество заболевших медленно, но верно приближается к отметке в 2 тысячи человек. На данный момент вирус верифицирован у 1722 автозаводцев.

Более 1300 заболевших – в Канавино и Ленинском районе (1330 и 1308 человек соответственно). Сормовский район пока «держится» и не пересекает 1000-й рубеж, здесь зафиксировано 929 случаев коронавирусной инфекции.

В Советском районе 845 человек с подтвержденной вирусной инфекцией, в Нижегородском – 771, в Московском – 749. Последнюю строчку в этом рейтинге стабильно занимает Приокский район. По данным на 28 июня здесь зарегистрировано 470 случаев заболевания коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU