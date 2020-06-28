Губернатор Нижегородской области опубликовал свои фотографии в молодости
Вчера, 27 июня, глава Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм свои фотографии в молодости. На них можно увидеть также его родителей.
«Все началось, когда я был молодым. Именно там истоки моей текущей жизни. Именно тогда появились мысли, которые материализовались. Именно тогда я поставил перед собой цели в жизни и никогда потом от них не отступал», - написал Глеб Никитин.
И подчеркнул, что у молодых людей самыи острыи мозг и самые логичные суждения. "На их оценку во многом ориентируюсь сеи час при принятии решении », - подчеркнул губернатор.
Также глава региона пожелал молодежи Нижегородской области учится и ставить перед собой амбициозные цели, также любить и ценить своих родителей, пока они рядом.
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ИСТОЧНИК KP.RU