Губернатор Нижегородской области опубликовал свои фотографии в молодости

28 Июнь 2020 2020-06-28T15:56:42+03:00

"Любите и цените своих родителей, пока они рядом", - написал Глеб Никитин. Фото: соцсети

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Вчера, 27 июня, глава Нижегородской области Глеб Никитин опубликовал в своем аккаунте в Инстаграм свои фотографии в молодости. На них можно увидеть также его родителей.

«Все началось, когда я был молодым. Именно там истоки моей текущей жизни. Именно тогда появились мысли, которые материализовались. Именно тогда я поставил перед собой цели в жизни и никогда потом от них не отступал», - написал Глеб Никитин.

И подчеркнул, что у молодых людей самыи острыи мозг и самые логичные суждения. "На их оценку во многом ориентируюсь сеи час при принятии решении », - подчеркнул губернатор.

Также глава региона пожелал молодежи Нижегородской области учится и ставить перед собой амбициозные цели, также любить и ценить своих родителей, пока они рядом.

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ИСТОЧНИК KP.RU