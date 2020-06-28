Около 1,7 млн рублей получила детская музыкальная школа в Уренском районе

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:49:51+03:00

Средства будут потрачены на закупку музыкальных инструментов и оборудования

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Уренская детская музыкальная школа им. В.Б. Трифонова закупила новые музыкальные инструменты и учебное оборудование на 1,69 млн руб. Финансирование прошло в рамках федеральной программы «Цифровая культура» нацпроекта «Культура». В рамках софинансирования 1,56 млн рублей было выделено из федерального бюджета, из регионального - 135 тыс. рублей из регионального и почти 34 тыс. рублей из местного.

В учреждение поступили два акустических фортепиано Weber и Petrov, а также интерактивное оборудование и методическая литература. В августе музыкальная школа ждет поступления пяти баянов «Юпитер».

По словам директора учреждения Юлия Гудкова, многие инструменты используются в школе с момента ее основания, и им более 60 лет. «Мы очень рады, что у нас появятся новые баяны. В нашей школе сильное народное отделение, ребята побеждают на всероссийских и международных конкурсах», – подчеркнула Юлия Гудкова.

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ИСТОЧНИК KP.RU