Нижегородцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию на дому

27 Июнь 2020 2020-06-27T20:56:21+03:00

В этом случае члены избирательной комиссии придут с переносными ящиками домой к избирателям

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Нижегородцы могут проголосовать по поправкам в Конституцию прямо у себя дома. Соответствующая возможность предусмотрена порядком общероссийского голосования. Об этом сообщает избирательная комиссия Нижегородской области.

- В соответствии с законодательством, мы не должны уточнять причину подобного решения избирателей, - отметила председатель участковой избирательной комиссии №2349 Нижнего Новгорода Лариса Власюк. – К примеру, сегодня у нас проголосовала женщина, которая вообще не выходит из дома по состоянию здоровья. Сразу после окончания голосования мы опечатали ящики и вернулись в здание участковой избирательной комиссии.

Напомним, общероссийское голосование по поправкам в Конституции началось 25 июня. Основной день голосования – 1 июля. Это решение было принято в рамках борьбы с распространением коронавируса. Для нижегородцев доступно два варианта голосования: на избирательном участке или дистанционно через портал госуслуг.

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ИСТОЧНИК KP.RU