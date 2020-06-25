2020-06-25T09:38:34+03:00
Общество

В Нижегородской области открылись все избирательные участки

Они будут работать с 8:00 до 20:00
Валерия ГРОМОВА
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В четверг, 25 июня 2020 года, в восемь часов утра в Нижегородской области начали работать все избирательные участки, подготовленные в рамках голосования по поправкам в Конституцию РФ. Прийти и сделать свой выбор жители смогут ежедневно с 8:00 до 20:00.

Всего на территории региона будут функционировать 2 169 постоянных и 11 временных участков.

Напомним, до общероссийского дня голосования из-за пандемии коронавируса жители Нижегородской области могут принять участие в голосовании по поправкам в основной закон страны досрочно – с 25 июня по 1 июля.

На каждом избирательном участке при входе находится антибактериальный коврик, избирателям измеряют температуру и выдают маску, перчатки и одноразовую ручку. Кроме того, там есть антисептики, а также ручные и стационарные металлодетекторы. Организаторы регулярно проветривают помещения и проводят влажную уборку.

- Избирательные участки оснащены всем необходимым для комфортного, доступного и безопасного голосования. Работать они будут с 8:00 до 20:00 с 25 июня по 1 июля 2020 года, обеспечивая голосование участников в помещениях участковых избирательных комиссий, вне помещения для голосования (на дому), на придомовых территориях и на территориях с затрудненным транспортным сообщением, - рассказала председатель избирательной комиссии Нижегородской области Маргарита Красилевская.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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