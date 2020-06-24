2020-06-24T21:02:12+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде в Марше Победы впервые в истории приняли участие суда МЧС

Спасатели выстроились в живое слово «Победа» и спели Гимн Победы
Елена ЛАЗАРЕВА
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По окончании марша катер "Вьюн" дал залп из всех лафетных стволов. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Нижегородской областиПо окончании марша катер "Вьюн" дал залп из всех лафетных стволов. Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС по Нижегородской области
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Главное управление МЧС России по Нижегородской области традиционно принимает участие в Параде Победы. Но в этом году в связи с пандемией пришлось сменить дислокацию. Зато к маршу удалось добавить еще одну составляющую – суда МЧС.

Парадный расчёт и знамённая группа Главного управления МЧС России по Нижегородской области прошли маршем по Нижневолжской набережной. Водную составляющую колонны возглавил пожарный катер «Вьюн», за ним шли четыре катера ГИМС, два судна на воздушной подушке, два гидроцикла и один многоцелевой быстроходный бортовой катер. Также к параду водной техники присоединились судна транспортной полиции и государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

Суда прошли по акватории Волги вдоль Нижневолжской набережной, а в завершение водного парада катер «Вьюн» дал залп воды из всех лафетных стволов.

В завершение торжественного шествия сотрудники Главного управления МЧС России по Нижегородской области выстроились в живое слово «Победа».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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