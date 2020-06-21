2020-06-21T13:34:26+03:00
Общество

Новая антикризисная программа по развитию и поддержке бизнеса стартовала в Нижегородской области

Участие в ней будет бесплатным
Валерия ГРОМОВА
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Жители Нижегородской области смогут бесплатно поучаствовать в новом проекте, реализуемом в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, антикризисная программа уже стартовала: она направлена на развитие бизнеса и поддержку предпринимателей.

Для всех желающих нижегородцев, достигших 14-летнего возраста, будут организованы бизнес-консультация, вебинары и конкурс на самую лучшую идею. К участию приглашаются как действующие предприниматели, так и те, кто хочет получить бизнес-навыки или открыть свое дело.

Подать заявку можно в ближайший месяц на официальном портале mybiznn.ru. Если есть вопросы, можно обратиться по телефону 8-800-201-52-80 (звонок бесплатный).

Проект реализуется министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области совместно с региональным Агентством по развитию кластерной политики и предпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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