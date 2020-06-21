2020-06-21T09:49:05+03:00
Общество

Почти 370 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус

За сутки проверились еще более 6,1 тысячи человек
Валерия ГРОМОВА
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С начала пандемии тесты на коронавирус сдали уже 369 133 жителя Нижегородской области, более 6,1 тысячи из которых проверились на наличие инфекции за последние сутки. По данным на утро 21 июня, охват тестированием составляет 10 600 жителей на 100 тысяч населения.

По словам губернатора Глеба Никитина, массовое тестирование дает возможность медикам контролировать уровень заболеваемости COVID-19.

- С другой стороны, уровень распространения коронавирусной инфекции в нашем регионе пока еще достаточно серьезный. Поэтому мы продолжим наращивать тестирование, чтобы выявлять заболевание на ранней стадии, в случаях, когда оно проходит бессимптомно, - уточнил глава Нижегородской области.

К слову, в настоящий момент проводить исследования могут лишь 12 лабораторий региона.

Ранее сообщалось, что с 22 июня в детсадах Нижегородской области откроется 101 дежурная группа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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