2020-06-18T15:26:11+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде открылась фотовыставка к 800-летию города

Выставка проходит в уличном формате
Елена ЛАЗАРЕВА
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Сегодня, 17 июня, на Верхневолжской набережной, д.2а открылась фотовыставка «Я вижу Нижний Новгород». Около 150 фотографий размещены на ограждениях, установленных вокруг места строительства новостройки на набережной. Выставка продлится до конца 2020 года.

Представленные работы сделаны учениками нижегородских школ, участниками культурно-познавательного проекта «Я открываю Нижний Новгород». Школьники сделали фотографии разных уголков Нижнего Новгорода – малоизвестных даже нижегородцам и известным всему миру.

- Проект «Я вижу Нижний Новгород» реализуется с помощью школьников, – отметил и.о. главы города Юрий Шалабаев. - По сути, мы видим город глазами поколения будущих врачей, учителей, архитекторов, строителей. Нижний Новгород в свое время называли и «городом серых заборов», и «городом синих заборов». Этот опыт нужно распространить на все виды благоустройства и стройки, которые есть у нас в городе.

Напомним, с января 2020 года фотоработы школьников демонстрировались на экранах «умных» остановок и дисплеях в общественном транспорте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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