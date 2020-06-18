Елена Загайнова заняла пост зампредседателя избиркома дистанционного голосования по поправкам в Конституцию

18 Июнь 2020 2020-06-18T08:42:59+03:00

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16 июня 2020 года в нижегородском избиркоме состоялось заседание комиссии дистанционного голосования, сформированного в преддверии общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Заместителем председателя ТИК ДЭГ была избрана ректор ННГУ имени Лобачевского Елена Загайнова, сообщает пресс-служба облправительства.

Такая комиссия будет подсчитывать голоса нижегородцев, устанавливать итоги и передавать данные в Москву и избирком Нижегородской области.

- Нам предстоит одними из первых в стране обеспечить максимально комфортные и доступные условия для волеизъявления граждан. Университет Лобачевского уже не первый год успешно решает все поставленные задачи, мы опробовали онлайн-голосование в рамках проведения ученых советов: система работает без нареканий и сбоев. Теперь предстоит применить такой опыт в большем масштабе, – подчеркнула Загайнова.

Напомним, 18 и 19 июня жители Нижегородской области смогут протестировать онлайн-систему, разработанную в рамках подготовки к общенародному голосованию. В качестве пробного варианта жителям нужно будет выбрать, на что необходимо потратить большую часть средств в проекте «Формирование комфортной городской среды». Принять участие в тестировании смогут лишь те, кто зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании по изменениям в основной закон страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU