Нижегородцы смогут протестировать систему онлайн-голосования по поправкам в Конституцию

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:21:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Нижегородской области смогут протестировать систему, разработанную в рамках подготовки к дистанционному голосованию по поправкам в Конституцию.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, для этого нужно 18 и 19 июня зайти на специальный сайт 2020og.ru и выбрать, на что необходимо потратить большую часть средств в проекте «Формирование комфортной городской среды». Варианта два – на благоустройство дворов или на благоустройство общественных пространств.

Принять участие в тестировании смогут лишь те, кто зарегистрировался на участие в онлайн-голосовании по изменениям в основной закон страны.

- В стране всего два региона получили право провести его – Москва и Нижегородская область. Тестирование системы – важный этап перед самим голосованием. Мы постарались сделать тест максимально полезным. Жители смогут обозначить свою позицию по одному из ключевых вопросов благоустройства. Их мнение станет для нас определяющим при разработке программы на ближайшие годы, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, само дистанционное голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится с 25 по 30 июня. Заявку на участие можно подать через портал госуслуг или специализированный портал для голосования 2020og.ru с 5 июня до 14:00 21 июня 2020 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или на почту kpnn@phkp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU