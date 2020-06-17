Количество выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года составляет 7 386 человек

17 Июнь 2020 2020-06-17T10:54:17+03:00

За последние сутки болезнь побороли еще 373 пациента

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За минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 373 жителя Нижегородской области. Они все были выписаны из больниц. Таким образом, с начала пандемии инфекцию побороли 7 386 человек, что составляет 50,4% от общего числа зараженных.

- В ежедневной сводке по числу выписанных пациентов Нижегородская область находится на 4 месте среди российских регионов. Это, безусловно, внушает оптимизм, - подчеркнул губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Говоря о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19, глава региона подчеркнул, что власти находятся «в режиме ожидания». По его словам, для принятия решения нужно убедиться, что ситуация с заболеваемостью стабилизировалась.

Напоминаем, что на территории Нижегородской области продолжают действовать масочный и перчаточный режим. Жителям по-прежнему необходимо соблюдать режим самоизоляции.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 17 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14 648 человек;

- число умерших выросло до 179 человек;

- число выздоровевших выросло до 7 386 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU