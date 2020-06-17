2020-06-17T11:05:46+03:00
Общество

Статистика зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 17 июня 2020 года: Выявлено 238 новых случаев заражения

Число зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 14 648 человек
Юлия ИСАЕВА
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Количество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 14,5 тысячи человекКоличество зараженных коронавирусом в Нижегородской области перевалило за 14,5 тысячи человекФото: Михаил ПАТЛИС
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Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области перевалило за 14,5 тысячи человек. За последние сутки диагноз подтвердился еще 238 у нижегородцев.

Наш регион снова поднялся в тройку регионов-лидеров России по числу новых заболевших за сутки. На первом месте остается Москва, где выявили еще 1 065 случаев. Затем идет Московская область с 680 зараженными, а после нее - Нижегородская область.

Напомним, накануне нижегородские власти заговорили о переходе ко второму этапу снятия ограничений, введенных из-за СOVID-19. Это связано с коэффициентом распространения инфекции - он опустился до рекордных значений.

- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Статистика по коронавирусу в Нижегородской области (данные на 17 июня 2020 года):

- число зараженных выросло до 14 648 человек;

- число умерших выросло до 179 человек;

- число выздоровевших выросло до 7 386 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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