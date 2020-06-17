Более 313 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус с начала пандемии
313 603 жителя Нижегородской области проверились на коронавирус с начала пандемии. Только за последние сутки анализы сдали более 6,4 тысячи человек, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Так, средний показатель тестирования вырос на 2,1% и достиг 9 791 человека на 100 тысяч населения. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин напомнил, что наш регион по-прежнему остается в числе лидеров по количеству проведенных исследований на СOVID-19.
- Сохранение таких внушительных показателей помогает нам контролировать ситуацию с заболеваемостью и частично снимать ограничения на передвижение по региону. Вчера карантин был отменен в Выксе, что касается остальных населенных пунктов – будем оценивать ситуацию в динамике. Но уровень тестирования в любом случае останется высоким, - отметил чиновник.
Ранее сообщалось, что здание инфекционного отделения выксунской ЦРБ будет отремонтировано к концу июня. Там организуют 75 коек для пациентов с COVID-19, пневмонией и ОРВИ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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