2020-06-17T08:56:22+03:00
Общество

Инфекционное отделение для пациентов с COVID-19 в Выксе отремонтируют к концу июня

Там появятся 75 коек для больных коронавирусом, ОРВИ и пневмонией
Юлия ИСАЕВА
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Здание инфекционного отделения выксунской ЦРБ будет отремонтировано к концу июня. Там организуют 75 коек для пациентов с COVID-19, пневмонией и ОРВИ. Накануне ход работ лично проверил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

В настоящий момент в здании уже завершился капремонт первого этажа: рабочие выполнили перепланировку помещений с учетом потребностей для лечения коронавируса, оборудовали изоляционные боксы. Мелик-Гусейнов считает, что этот корпус станет «очередным форпостом, обеспечивающим физически доступную медпомощь жителям не только Выксы, но и ближайших территорий»

Так, в обновленном инфекционном отделении будут работать 10 боксов, оснащенных всем оборудованием, которое необходимо для обеспечения поступления кислорода пациентам. Половина из них оснащены аппаратами ИВЛ.

Напомним, 16 июня губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал распоряжение о снятии карантина на территории Выксы, введенного из-за коронавируса. За последнюю неделю в городском округе не было выявлено новых случаев заражения, а это означает, что очаг заболевания ликвидирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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