Глеб Никитин заговорил о переходе на второй этап снятия ограничений

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:01:34+03:00

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Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Нижегородской области составил 0,76. Таковы данные на 16 июня 2020 года.

- Если тенденция сохранится, то будем планировать переход на второй этап снятия ограничений. Дальнейшая стабилизация во многом зависит от каждого из нас, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

При этом чиновник напомнил, что в регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, а также действует режим самоизоляции.

- Не посещайте без необходимости места массового скопления людей, будьте осторожными! Благодаря этому вы сможете защитить себя и своих близких, - добавил Глеб Никитин.

Сообщалось, что за сутки в регионе было выявлено еще 206 случаев заражения COVID-19. Таким образом общее число заболевших перевалило за 14,4 тысячи человек. Выросло также количество умерших - до 175 человек и выздоровевших - до 7013 человек.

Напомним, власти анонсировали начало работы по постепенному выходу из режима самоизоляции в середине мая. С тех пор разрешены прогулки в километре от места жительства и в течение двух часов. А объектам розничной торговли позволено возобновить работу, но при условии, что в их помещение есть отдельный вход с улицы и площадь зала не превышает 400 метров.

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ИСТОЧНИК KP.RU